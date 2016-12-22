Рафаэль Надаль снялся с итогового турнира АТР

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с соревнований после поражения от Давида Гоффена в стартовом матче Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом говорится в сообщении организаторов турнира в Twitter.

Как сообщает спортивный телеканал ESPN, после того, как он проиграл в двух сетах (6:7, 7:6, 4:6), Надаль заявил, что он выбывает из турнира. Причиной он назвал, в том числе, боль в правом колене, которая беспокоит его уже месяц.

Как передает Reuters, Надаль, покидая игру, заявил, что, несмотря на травму, он «попытался», так как имел обязательства по отношению «к турниру, к городу, к себе». «Мой сезон закончен... Я старался. Я делал то, что мне следовало делать, для того, чтобы быть готовым к игре», — сказал теннисист.

В сентябре Надаль в третий раз стал победителем US Open. Эта победа стала для него 16-й в борьбе за трофеи турниров Большого шлема. Надаль дважды выигрывал Уимблдон, десять раз — открытый чемпионат Франции и один раз — открытый чемпионат Австралии.