Правительство предложило освободить электромобили от транспортного налога

Кабинет министров внес в Государственную Думу законопроект о поправках в Налоговый кодекс, согласно которым с 2018 года электрокары освобождаются от транспортного налога, заявил замминистра финансов Илья Трунин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Трунин уточнил, что предложенный срок действия такой льготы — пять лет.

В то же время глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров раскритиковал подобный законопроект. Он подчеркнул, что сейчас транспортный налог рассчитывается «по лошадиным силам», а «в электромобилях этого нет». По его мнению, в таком виде поправка не может быть принята.

В начале октября Ростандарт утвердил параметры заправок для электромобилей в России. Как заявили в ведомстве, ГОСТ разрешает использовать технологию Vehicle-to-grid, так называемую V2G. В июле в законодательстве был прописан статус элетромобилей и «гибридных автомобилей».

