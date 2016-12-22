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Число жертв землетрясения в Иране превысило 440 человек
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Число жертв землетрясения в Иране превысило 440 человек
Общество, 00:00
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Число жертв землетрясения в Иране превысило 440 человек

В результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана погибли 445 человек, более 7 тыс. ранены, передает иранское агентство Tasnim.

В провинции Керманшах объявлен трехдневный траур по погибшим. Как передает агентство, губернатор региона Хушанг Базванд в телефонном разговоре с президентом страны Хассаном Роухани выразил опасение, что число жертв может вырасти.

Агентство со ссылкой на местные власти передает, что доступ в сельские районы до сих пор ограничен, во многих местах отсутствует электроснабжение. Продолжается поиск выживших под обломками зданий.

В то же время глава полиции Керманшаха, генерал Манушер Аманоллахи заверил, что в районе стихийного бедствия население находится в безопасности, а все дороги в провинцию открыты и движение находится на нормальном уровне.

Последствия крупного землетрясения на границе Ирака и Ирана. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Мощное землетрясение 12 ноября поразило западные регионы Ирана и восточные — Ирака. Наибольший ущерб был нанесен иранской провинции Керманшах. Магнитуда землетрясения достигла 7,3. Его эпицентр находился в области Халабджа, близ контролируемого иракскими курдами города Сулеймания.

В Ираке жертвами стихии стали 11 человек, 130 получили ранения Сейсмические волны ощущались в Иордании, Турции, Катаре, Бахрейне, Кувейте, Ливии, Сайдовской Аравии и Армении.

Как сообщили РБК в посольстве России в Иране, россияне в стихийном бедствии не пострадали. Имуществу миссии также не был нанесен ущерб.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главам Ирака и Ирана. МЧС предложило двум пострадавшим странам помощь



 

Теги: Иран , жертвы , землетрясение
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