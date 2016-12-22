Телеведущего Бориса Ноткина похоронят на Троекуровском кладбище
Общество, 21:01
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Телеведущего Бориса Ноткина похоронят на Троекуровском кладбище
Телеведущего Бориса Ноткина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда академии российского телевидения.
Прощание с Ноткиным пройдет 16 ноября в 12:00 мск, уточняется в сообщении.
О самоубийстве 75-летнего Бориса Ноткина стало известно 11 ноября. Телеведущий страдал онкологическим заболеванием, у него был диагностирован неоперабельный рак в 4-й стадии.
На московском телевидении Ноткин работал с конца 1980-х годов. Он вел программы «Добрый вечер, Москва», «Лицом к городу», «Приглашает Борис Ноткин». Ведущий был дважды номинирован на телевизионную премию «ТЭФИ» в 1995 и 1996 годах. В ноябре 2011 года он получил орден Дружбы.