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Умерла актриса Александринского театра Вера Вельяминова
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Умерла актриса Александринского театра Вера Вельяминова
Общество, 20:16
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Умерла актриса Александринского театра Вера Вельяминова
Вера Вельяминова в роли Марии Тюдор в спектакле «Мария Тюдор». 1964 год (Фото: Александринский театр)

Актриса Александринского театра ​Вера Вельяминова умерла на 92-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на сайте театра.

Вельяминова скончалась 12 ноября. Причина ее смерти не называется.

В 1952 году она окончила Ленинградский театральный институт им. А.Н.Островского. После этого Вельяминова была принята в Академический театр драмы им. А.С.Пушкина, позднее переименованный в Александринский театр. Она проработала в театре 65 лет. За эти годы она сыграла более 80 ролей. Среди них — роль Маши в «Живом трупе» Толстого, Фрези Грант в «Бегущей по волнам» Грина, Эвридика в трагедии Софокла «Антигона», Квашня в «На дне» Горького, Василиса Егоровна в «Капитанской дочке» Пушкина, Фоминишна в комедии Островского «Свои люди — сочтемся».

В 1982 году Вельяминовой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. В 2006 году ей вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Теги: актриса , Александринский театр , Вера Вельяминова
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