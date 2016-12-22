В Петербурге администраторы выгнали из кафе подростка-инвалида

В Санкт-Петербурге в ТРЦ ​Atlantic City подростка-колясочника попросили покинуть кафе кинотеатра «Мираж Синема», объяснив это тем, что мальчик не прошел фейс-контроль.​ Об этом сообщила мать ребенка Лариса Баданина в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Баданиной, инцидент произошел 12 ноября. «Моему сыну с другом было отказано в посещении кинотеатра и пиццерии. Сотрудник заведения выгнал детей из кафе (мой сын имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом и передвигается на коляске) и объяснил им, что, если «хозяину заведения» не понравится чье-то лицо они вправе отказать в обслуживании», — написала она.

К сообщению женщина приложила аудиозапись разговора подростков и сотрудников кафе. «Atlantic city — это общественное место, парк — общественное, а это частное заведение. Вперед!», — заявил сотрудник кафе. Когда один из подростков спросил, на каком основании их просят удалиться из заведения, администратор ответил: «Не надо мне «на каком основании», права… Это к Навальному, и вместе с ним там… объединяйтесь». Кроме того, администратор указал, что «есть фейс-контроль, и он может вас не пустить, потому что вы просто не понравились».

В связи с инцидентом кинотеатр «Мираж Синема» выпустил официальный комментарий. В нем утверждается, что версия, изложенная Баданиной, не соответствует действительности. Представители кинотеатра ссылаются на данные камер видеонаблюдения. На видео видно, как группа подростков пришла в кафе, разместившись за свободным столиком. Согласно заявлению «Мираж Синема», инвалид вместе с группой друзей пришли в кафе, минуя кассы кинотеатра, из чего делается вывод что «подростки приобретать билеты в кино не намеревались».

«Когда подростки расположились за столиком кафе, к ним подошел администратор зала и спросил, будут ли они что-нибудь заказывать. От группы подростков последовал отрицательный ответ. Администратор зала указал подросткам, что зона кафе предназначена для обслуживания посетителей, после чего удалился. Администратор попросил подростков покинуть территорию кафе, так как она предназначена для обслуживания посетителей кафе и не является зоной ожидания», — говорится в сообщении. При этом в заявлении подчеркивается, что «требований удалиться из кинотеатра либо общедоступных зон ожидания в кинотеатре администратор зала не высказывал».

Кроме того, пресс-служба кинотеатра отметила, что 15-летние подростки не смогли бы посетить кинотеатр, поскольку в это время там демонстрировались фильмы с возрастным ограничением «16+». Вместе с тем в кинотеатре извинились за «некорректное» поведение сотрудников кафе.

Пресс-секретарь ТРК Atlantic city Ольга Петрова сообщила РБК, что в здании есть пандусы и специальные подъезды для инвалидов и «никаких проблем раньше не возникало». «Крайне неприятно, что все это произошло на территории ТРЦ Atlantic City. У нас достаточно часто инвалиды бывают и никаких проблем не было. Об инциденте я узнала из официального письма на сайте «Мираж Синема» и не знаю достоверно, что там произошло», — рассказала она.

Проверку произошедшего проведет прокуратура Санкт-Петербурга, сообщает «РИА Новости».

В конце августа в парке активного отдыха Gorilla Park в Санкт-Петербурге сотрудники удалили с территории 7-летнего мальчика-инвалида по просьбе родителей других детей. Допускать мальчика на аттракционы администрация отказалась. Внимание на этот случай обратила детский омбудсмен Санкт-Петербурга Светлана Агапитова. Вскоре после этого в парке началась служебная проверка в связи с инцидентом.