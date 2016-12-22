ФТС разъяснила порядок провоза биоматериалов через границу

Федеральная таможенная служба опубликовала на своем сайте разъяснения о порядке провоза биоматериалов через границу. В заявлении ведомства отмечается, что это связано с повышенным вниманием СМИ к проблеме.

В ведомстве пояснили, что к биоматериалам относятся «образцы клеток, тканей, биологических жидкостей человека, секретов, продуктов жизнедеятельности человека, физиологических и патологических выделений, мазков, соскобов, смывов, используемые в диагностических и научных целях».

При этом различные виды биоматериалов имеют разные особенности лицензирования. Так, для вывоза за границу органов и тканей человека, крови и ее компонентов, гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых клеток и эмбрионов требуется лицензия Минпромторга.

«Физическими лицами ввоз и (или) вывоз органов и тканей человека, крови и ее компонентов, за исключением образцов биологических материалов человека, в качестве товаров для личного пользования запрещен», — подчеркнули в ФТС.

Также отмечается, что в ряде случаев биоматериалы попадают под экспортный контроль, поскольку они могут применяться в военных целях. «В отношении отдельных категорий биологических материалов человека осуществляется экспортный контроль. Указанные биологические материалы включены в Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники», — говорится в сообщении.

В конце октября о сборе биоматериала россиян рассказал президент Владимир Путин. «Биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации», — сказал он. Президент не назвал субъекта этой деятельности.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что российские спецслужбы следят за этими действиями иностранных структур.

Информацию о сборе биоматериала подтвердили в Пентагоне. В американском военном ведомстве объяснили, что образцы тканей собирались для исследовательских целей, а выбор россиян был непреднамеренным. Однако в российском МИД это объяснение назвали «надуманным».