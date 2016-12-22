В Москве женщина зарезала ребенка и покончила с собой
Общество, 19:47
0
В Москве женщина зарезала ребенка и покончила с собой
Жительница Москвы убила своего ребенка и покончила с собой в квартире на улице Подольских Курсантов, сообщила РБК старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
«Следователи работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося», — добавила она.
Как уточняет телеканал РЕН ТВ, на теле ребенка были обнаружены ножевые ранения. Рядом была найдена предсмертная записка.
В ноябре 2016 года на Кутузовском проспекте были обнаружены тела 56-летней женщины и 29-летнего мужчины с травмами, характерными для падения с большой высоты. В столичном главке Следственного комитета сообщили, что это были мать с сыном, которые совершили двойное самоубийство.