Трамп выдвинул экс-главу фармкомпании на пост министра здравоохранения

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter объявил, что выдвинул на должность министра здравоохранения США фармацевтического магната Алекса Азара. Его предшественник Томас Прайс со скандалом ушел в отставку из-за обвинений в растрате денег налогоплательщиков.

«Рад сообщить, что я выдвигаю Алекса Азара на пост нового министра здравоохранения», — сообщил американский президент в своем Twitter. Трамп считает, что Азар сможет добиться успехов в улучшении сферы здравоохранения и снижении цен на лекарства.

Алекс Азар был заместителем главы Минздрава США в администрации Джорджа Буша младшего с 2005 по 2007 год. После этого он стал топ-менеджером американской фармацевтической компании Eli Lilly and Company. В 2012 году он возглавил ее головное подразделение в США. В январе 2017 года он покинул свой пост и основал консалтинговую компанию Seraphim Strategies. В октябре The Washington Post назвала его основным кандидатом Трампа на пост главы Минздрава.

Предыдущий руководитель ведомства Томас Прайс ушел в отставку в конце сентября. На своем посту он пробыл около семи месяцев. Отставка произошла на фоне сообщений о том, что он тратил бюджетные средства на частные поездки. По данным Politico, министр с мая 2017 года совершил не менее 26 полетов на частных самолетах, что обошлось налогоплательщикам США в $1 млн.