Находившийся под следствием мэр Новгорода вернулся в «Единую Россию»

Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев восстановил свое членство в партии «Единая Россия», передает «Интерфакс» со ссылкой на президиум регионального отделения партии. Партию он покинул два года назад в связи с возбуждением трех уголовных дел.

«Президиум возобновил его членство в партии», — сообщили в президиуме партии.

Всего против Бобрышева были возбуждены три уголовных дела. В мае 2015 года он был обвинен в неисполнении решения суда, по которому администрация Новгорода должна была предоставить жилье детям-сиротам. На квартиры для детей из бюджета были выделены 32 млн руб., однако Бобрышев направил эти средства на другие цели. Прокуратура Новгородской области на следующий день признала возбуждение уголовного дела незаконным, и постановление было отменено. Однако в августе 2016 года против Бобрышева было вновь возбуждено уголовное дело. В этот раз его обвинили по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Кроме того, Бобрышеву предъявили обвинения в превышении полномочий.

Новгородская городская дума несколько раз пыталась организовать в отношении Бобрышева процедуру импичмента, а правоохранительные органы взяли с него подписку о невыезде. Тем не менее все дела в отношении Бобрышева позднее были прекращены. Сам Бобрышев, как передавал портал «Новгород.ру», обвинил бывшего губернатора Новгородской области Сергея Митина в том, что он является заказчиком уголовных дел.