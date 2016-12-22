На проект реконструкции десяти участков МКАД потратят 3,5 млрд руб.

Власти Москвы планируют в ближайшее время провести реконструкцию около десяти участков МКАД. Как заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, на эти работы из бюджета выделят почти 3,5 млрд руб., передает «Интерфакс».

«На проектно-изыскательские работы по реконструкции еще порядка десяти участков МКАД из бюджета города выделено почти 3,5 млрд рублей... Помимо этого планируется реконструировать развязки на пересечении МКАД с улицей Свободы, а также Алтуфьевским и Осташковским шоссе», — рассказал Бочкарев.

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По словам главы департамента, во время реконструкции на отдельных участках МКАД будут построены новые наземные и подземные пешеходные переходы, эстакады, а также обновлены коммуникации и подведены к МКАД дороги районного значения.

По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, которые приводит агентство, в ближайшие шесть-восемь лет власти столицы намерены потратить на развитие МКАД порядка 90 млрд руб. Часть этих средств будет направлена на реконструкцию развязок районного уровня, на которых идет пересечение МКАД с небольшими автодорогами. Это, по словам Жидкина, поможет снизить загруженность МКАД.