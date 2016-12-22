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В результате обрушения в строящемся доме в Саранске погибли два человека
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В результате обрушения в строящемся доме в Саранске погибли два человека
Общество, 15:51
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В результате обрушения в строящемся доме в Саранске погибли два человека

Из-за обрушения лестничного марша в строящемся доме в Саранске погибли как минимум два человека, сообщила РБК старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Мордовия по взаимодействию со средствами массовой информации Наталья Афанасьева.

«Предварительно погибли два человека, но разбор завалов продолжается, поэтому сколько конкретно пострадавших и погибших [можно будет сказать] уже после разбора завалов. После разбора завалов следователи приступят к осмотру, и потом уже будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — пояснила она.

Видео: 360TV / ВКонтакте

В сообщении СК по Республике Мордовия, опубликованном на сайте ведомства, также говорится о том, что обрушение затронуло лестничные марши с десятого по первый этаж.

«В настоящее время продолжается разбор завалов, после которого следователи и криминалисты регионального управления СК России приступят к осмотру места происшествия. Точное количество погибших и пострадавших уточняется», — говорится в документе.

СКР организовал доследственную проверку по факту происшествия.

Информацию о гибели двух человек при обрушении в новостройке на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске подтвердили РБК также в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Мордовия. «Один человек находится под завалами и один госпитализирован с переломом таза в республиканскую клиническую больницу №4. Это новостройка, там еще никто не живет. Скорее всего, [в момент обрушения] там были только строители», — пояснили в пресс-службе.

Информация о том, что в Саранске в новостройке рядом с домом по ул. Фурманова, 16А произошло обрушение лестничного марша, в МЧС сообщили в 14:09 мск. В результате происшествия пострадали пять человек, сообщалось также о троих рабочих, которые оставались под завалами. 

В пресс-службе трудовой инспекции по Республике Мордовия заявили РБК, что на место обрушения выехали инспекторы ведомства.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Мордовии рассказала, что были госпитализированы двое. «Два человека доставлены в больницу, тяжесть их травм устанавливается. Предварительно еще четверо могут находиться под завалами», — сказала Светлана Холодкова.

В республиканскую клиническую больницу №4 доставили человека с переломом таза, рассказали РБК в приемном отделении больницы. «Состояние еще не известно, сейчас его дообследуют», — сказали в приемном отделении.

Теги: погибшие , обрушение , Саранск
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