Прокуратура назвала причину гибели более 140 нерп на Байкале

Массовая гибель нерп на Байкале в конце октября произошла в результате инфекционного заболевания, сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области.

По результатам исследования 11 туш был выявлен антиген энтерита, а еще в двух нерпах — парвовирусный гепатит. Вирус чумы не обнаружен, специалисты продолжают исследования на возможное наличие у животных других болезней, говорится в сообщении.

«Признаков негативного антропогенного воздействия, которые могли явиться причиной гибели нерпы, не обнаружено», — отметили в прокуратуре. Кроме того, химического загрязнения воды озера Байкал, а также признаков незаконной добычи не установлено. «Принято решение обеспечить углубленное научное исследование также и живых представителей популяции Байкальской нерпы», — добавили в надзорном ведомстве.

Региональный Росприроднадзор 31 октября сообщил, что на берегах Байкала в Иркутской области и в Бурятии были обнаружены 132 мертвых нерпы. Позже сообщалось о гибели более 140 животных.

Байкальская нерпа внесена в Красную книгу в перечень животных, «нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде».​