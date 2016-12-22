Российского олимпийского призера отстранили от соревнований

РЖД и Москва построят две детские железные дороги за 5 млрд руб.

ЕСПЧ принял первую жалобу по делу об акции 26 марта

Алекперов пообещал стабильную цену на нефть до конца соглашения ОПЕК+

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Конкурсный управляющий в Сибири купил билеты лотереи для выплаты долга

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Самолет отряда «Россия» не смог отвезти Пескова на встречу с Эрдоганом

Минфин пояснил порядок уплаты НДФЛ с операций с биткоинами

В Петербурге осудили мужчину за разжигание вражды к украинцам в соцсети

Immofinanz продаст торговые центры в Москве за €901 млн

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Курс евро на 14 ноября

EUR ЦБ: 68,92 (-0,06)

Курс доллара на 14 ноября

USD ЦБ: 59,18 (-0,1)

Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты

Мутко обвинил западные СМИ в работе по намеренной дискредитации России

Путин выразил соболезнования главам Ирака и Ирана после землетрясения

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Кремль прокомментировал перенос послания Путина Федеральному собранию

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