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В Петербурге осудили мужчину за разжигание вражды к украинцам в соцсети
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В Петербурге осудили мужчину за разжигание вражды к украинцам в соцсети
Общество, 13:57
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В Петербурге осудили мужчину за разжигание вражды к украинцам в соцсети

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил мужчину к лишению свободы на один год условно за разжигание в социальной сети «ВКонтакте» ненависти к украинцам. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Как установил суд, в августе 2014 года мужчина разместил в одной из групп в социальной сети текст «с целью возбуждения ненависти и вражды по признакам национальности — к украинцам». Кроме того, обвиняемый также хотел «унизить достоинство человека и группы лиц по признакам национальности — в отношении украинцев и представителей народов Средней Азии».

Мужчина «действовал умышленно, осознавая общественную опасность своих действий», говорится в сообщении. По мнению следователей, обвиняемый «предвидел возможность наступления общественно-опасных последствий и желал их наступления».

Теги: суд , Санкт-Петербург , украинцы
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