Клиент «Яндекс.Такси» открыл стрельбу из-за угроз опоздавшего таксиста

В Москве клиент «Яндекс.Такси» открыл стрельбу из травматического пистолета, после того как опоздавший на вызов водитель стал угрожать ему «физической расправой», сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по столице.

Инцидент произошел примерно в 01:00 мск 12 ноября во дворе дома по адресу: улица Бакунинская, дом 26, строение 1. В ведомстве рассказали, что 57-летний гражданин вызвал такси, но после того как машина не прибыла в срок, отменил вызов.

Водитель такси все равно приехал вместе с двумя знакомыми. Между ними и клиентом произошел словесный конфликт. «Со слов заявителя, мужчины угрожали ему физической расправой», — рассказали в МВД. После этого, как отметили в пресс-службе, клиент «Яндекс.Такси» выстрелил в землю «из своего травматического пистолета, зарегистрированного в положенном порядке». Пуля отрикошетила одному из мужчин в ногу, оставив ссадину. От медицинской помощи пострадавший отказался, отметили в ведомстве. По факту случившегося полиция начала проверку.

Как рассказали РБК в пресс-службе «Яндекс.Такси», сервис узнал об инциденте из сообщений СМИ. «Ни таксопарк, ни водитель пока не обращались в службу поддержки «Яндекс.Такси». Сейчас мы выясняем их контакты, а также контакты человека, который, по информации СМИ, вызвал машину через приложение», — сказали в пресс-службе. «Мы готовы работать с правоохранительными органами и по запросу предоставить всю имеющуюся у нас информацию», — отметили в сервисе.