Стала известна дата похорон Михаила Задорнова

Писателя-сатирика Михаила Задорнова похоронят 15 ноября. Об этом сообщила семья Задорнова на странице сатирика в социальной сети «ВКонтакте».

Задорнова похоронят рядом с его отцом на кладбище Яундубулты в латвийской Юрмале. Семья сатирика выразила благодарность всем, кто поддержал их в «эти тяжелые дни». «Благодарим вас за теплые слова, сочувствие, проявленную вами деликатность. Мы всегда знали, что у Михаила интеллигентный зритель», — сообщила семья Задорнова.

Сатирик скончался 9 ноября вследствие онкологического заболевания, ему было 69 лет. Прощание прошло в ритуальном зале морга клинической больницы «Медси», на ней присутствовали только близкие Задорнова. Представитель службы безопасности рассказал РБК, что это была просьба «самого Михаила Николаевича и его родных». У здания клиники также присутствовали около сотни поклонников сатирика.

Первое выступление Задорнова на телевидении произошло в 1982 году, тогда сатирик зачитал монолог «Письмо студента-первокурсника родителям». Задорнов написал более 40 книг, получил премии «Золотой теленок» и «Овация».