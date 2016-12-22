В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали здание банка

Около 100 человек эвакуировали из здания банка на севере Москвы из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Неизвестный сообщил о «минировании» банка по адресу: Головинское ш., 1. На место выехали полицейские и спасатели», — рассказал источник. По данному адресу находится отделение банка «Советский».

Полиция не располагает информацией о сообщении об угрозе взрыва в банке по адресу: Головинское шоссе, 1. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД Москвы. В пресс-службе МЧС Москвы РБК не подтвердили информацию об эвакуации сотрудников и клиентов банка. В самом банке не ответили на запрос РБК.

Волна анонимных звонков об угрозах взрывов прокатилась по России с 10 сентября. За два месяца были эвакуированы сотни общественных и административных зданий. Впоследствии ни одно из анонимных сообщений о минировании не подтвердилось.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Директор службы Александр Бортников 5 октября сообщил об установлении четверых подозреваемых по делу об анонимных звонках. По его словам, это россияне, которые находятся за границей.