Минфин пояснил порядок уплаты НДФЛ с операций с биткоинами

Так как специального порядка налогообложения в законодательстве нет, уплачивать подоходный налог с операций в криптовалюте нужно по общим правилам, сказано в письме ведомства. Подавать декларацию физлицам следует самостоятельно

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Министерство финансов дало пояснение относительно уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при операциях с биткоинами. В ответ на частный запрос, направленный в министерство, департамент налоговой и таможенной политики уточнил, что особый порядок налогообложения доходов при совершении операций с биткоинами главой «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса не установлен, но на них распространяются общие положения по уплате НДФЛ.

Физические лица, получающие вознаграждение на основе заключенных договоров гражданско-правового характера, должны самостоятельно исчислять сумму налога, подлежащую уплате в соответствующий бюджет, и представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую декларацию, отмечает Минфин.

Так как пока специальных законодательных норм по регулированию криптовалют в России не существует, граждане могут расценивать такую рекомендацию Минфина в качестве руководства к действию и выплачивать самостоятельно налог с операций, подавая налоговую декларацию, считает партнер адвокатского бюро Buzko & Partners Роман Бузько. «Если физическое лицо получает доход, как правило, в момент конвертации криптовалюты в фиатные средства (традиционные валюты), у этого физлица возникает обязанность по определению налоговой базы и уплате налога. Эта обязанность не перекладывается на налогового агента и несет ее непосредственно физическое лицо», — говорит глава группы по предоставлению юридических услуг для технологических проектов компании Deloitte СНГ Артем Толкачев.

Каким образом физическое лицо может исполнять эту обязанность и будет ли, большой вопрос, считает Толкачев. «На данный момент в подавляющем числе случаев такую обязанность физические лица не исполняют, хотя тенденция и меняется. Могу сказать по своей практике, что количество запросов на заполнение деклараций, уплату налогов с денежных средств, полученных либо в результате ICO (initial coin offering — первичное размещение токенов. — РБК), либо в результате торговли криптовалютой растет», — отмечает он.

В письме Минфина уточняется, что, согласно Налоговому кодексу, доходом признается «экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить». В связи с этим данное разъяснение актуально не только для игроков на рынке, но и для майнеров, считает Роман Бузько. «Майнинг точно подпадает под определение «экономической выгоды в натуральной форме», — говорит он.

Данное письмо ведомства не препятствует иным трактовкам норм законодательства, указано в документе. Соответственно, делать вывод о том, каким будет налоговое законодательство относительно криптовалют в будущем, нельзя. В октябре президент Владимир Путин поручил Банку России и правительству разработать регулирование криптовалют, майнинга и ICO. Соответствующие изменения в законодательство должны быть внесены до 1 июля 2018 года, говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по цифровым технологиям в финансовой сфере 10 октября.

«Я совершенно точно не считаю правильным связывать выход этого письма с поручениями президента. Это две несвязанные вещи. Письмо опубликовано сейчас, вышло 13 октября, а значит, запрос был направлен намного раньше. Так что никаких выводов в контексте поручений президента сделать нельзя и даже не стоит пытаться», — уточнил Толкачев.