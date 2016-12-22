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Глава «Ростеха» не увидел шансов у Siemens выиграть суд по турбинам
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Глава «Ростеха» не увидел шансов у Siemens выиграть суд по турбинам
Политика, 12:13
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Глава «Ростеха» не увидел шансов у Siemens выиграть суд по турбинам

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что решить спор между «Технопромэкспортом» и Siemens по крымским газовым турбинам можно только в суде, но у немецкого концерна «мало шансов». Об этом он рассказал в кулуарах авиакосмической выставки Dubai Airshow 2017, сообщает ТАСС.

«Решение спора с Siemens возможно только судебное, сейчас идет процесс. Мне кажется, что у Siemens мало шансов, потому что «Технопромэкспорт» выполнил все требования, которые положены по закону — они отказались от покупки, и турбины были проданы на рынке с соблюдением необходимых процедур. Теперь [Siemens] говорят: верните нам [турбины], но они же уже проданы», — сказал Чемезов.

Турбоскандал: как Siemens попал в историю с электростанциями в Крыму
Бизнес

Немецкий концерн требует признать незаконным поставку турбин на полуостров Крым. В компании объяснили, что это противоречит введенным против России санкциям Евросоюза. Сами турбины были произведены совместным предприятием Siemens и «Силовых машин» — ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ).

Siemens владеет 65% СТГТ, еще 35% принадлежат «Силовым машинам». В «Технопромэкспорте» заявляли, что турбины были приобретены на вторичном рынке. Siemens подала на российскую компанию в суд, однако в августе Арбитражный суд Москвы отказал немецкому концерну в аресте турбин. Девятый арбитражный апелляционный суд в конце октября оставил в силе решение московского суда.

В начале ноября «Технопромэкспорт» обвинил Siemens в том, что подает новые ходатайства по делу о турбинах и «затягивает процесс». Замглавы Минэнерго Андрей Черезов 9 ноября сообщил, что Siemens принимает участие в тендерах на поставку турбин в Россию, несмотря на спор вокруг крымского оборудования. По данным Черезова, немецкий концерн «проявил интерес» к конкурсу на поставку турбин для теплоэлектростанции на Тамани в Краснодарском крае.

Теги: Крым , Siemens , «Ростех» , «Технопромэкспорт» , газовые турбины
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