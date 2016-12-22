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Фонд «Подари жизнь» будет принимать пожертвования в биткоинах
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Фонд «Подари жизнь» будет принимать пожертвования в биткоинах
Технологии и медиа, 14:09
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Фонд «Подари жизнь» будет принимать пожертвования в биткоинах
Благотворительный фонд «Подари жизнь» начал принимать пожертвования в криптовалюте через партнера в США. У российских властей к подобной схеме не должно возникнуть вопросов, считают юристы
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Благотворительный фонд «Подари жизнь», соучредителями которого являются актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун, сможет получать в качестве пожертвований криптовалюту — отчисления будут переводиться через партнерский фонд ​Podari.Life в США. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении фонда.

Podari.Life открыл биткоин-кошелек на платформе Coinbase, представляющей из себя крупнейшую площадку для обмена криптовалют. Кроме биткоинов американский фонд сможет принимать пожертвования в криптовалютах Ethereum (по-русски — «в эфирах») и Litecoin. Согласно информации на сайте Podari.Life, пожертвования в криптовалютах можно направлять в любое подразделение фонда в мире, то есть также в «Подари жизнь» в России и Gift of Life в Великобритании.

Деятельность платформы регулируется законами США, где операции с цифровыми валютами официально разрешены. Coinbase позволяет конвертировать биткоины в доллары США. «Во-первых, биткоин — модный платежный инструмент. Во-вторых, позволяет делать микротранзакции с низкой комиссией, что особенно актуально в благотворительности, где важна каждая копейка», — рассказал РБК консультант «Подари жизнь» и эксперт в области криптовалют Антон Меркуров. Он уточнил, что российский сайт фонда принимать пожертвования в криптовалюте не будет, схема с американской страницей нужна, поскольку в России статус криптовалют не определен, чтобы у властей не возникли претензии.

Это не первый случай в мире, когда некоммерческие организации принимают цифровые пожертвования. Криптокошельки есть у таких фондов, как Greenpeace, Save the Children, United Way. О том, чтобы начать принимать пожертвования в криптовалюте, думает и Всемирный фонд дикой природы (WWF). Как писал ТАСС со ссылкой на гендиректора фонда Марко Ламбертини в середине октября, WWF проанализирует такую возможность. Для российских фондов пример «Подари жизнь» станет первым, подчеркнул Меркуров.

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У «Подари жизни» не должно возникнуть проблем, если он будет действовать через партнерский фонд, считает партнер BMS Law Firm Денис Фролов. «Получается, что американский фонд будет принимать биткоины и переводить их в доллары, что не противоречит законодательству. Стоит также отметить, что в последнее время быстро растут объемы пожертвований, производимых в биткоинах», — сказал РБК Фролов.

Фонд будет огражден от дополнительного внимания со стороны надзорных органов, согласен учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. «Во-первых, это благотворительный фонд, во-вторых, это пожертвование, в-третьих, криптовалюты будут приниматься не напрямую российской стороной, а ее зарубежным партнером. К тому же данная система говорит о том, что криптовалюты если и будут поступать в фонд, то на счета его партнера с обособленными счетами в банках вне российской юрисдикции», — сказал РБК Куликов.

Он также выразил предположение, что если зарубежная структура фонда получит криптовалюту, переведет ее в обычные деньги и отправит в удобной для «Подари жизни» валюте на счета головной офиса фонда в России, «никаких вопросов к схеме в принципе не возникает. «Все надзорные службы будут видеть только ту часть информации, которая является легальной в их правовом поле», — пояснил он.

Авторы: Анна Балашова, Илья Немченко.
Теги: фонд , благотворительность , биткоин , криптовалюта
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