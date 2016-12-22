В Ленинградской области в колодце нашли три трупа
Общество, 11:17
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В Ленинградской области в колодце нашли три трупа
В колодце на участке частного дома поселка Токсово Всеволожского района Ленинградской области нашли три трупа. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Ленинградской области.
По предварительным данным, 26-летний мужчина убил 53-летнего мужчину, а также 54-летнюю и 81-летнюю женщин. Следствие установило, что подозреваемый помогал делать ремонт в частном доме. После убийства мужчина скинул трупы в колодец и скрылся с места преступления.
По данному факту региональное управление СКР возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.