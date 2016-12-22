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В Казахстане нашли тело пропавшего во время рыбалки российского военного
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В Казахстане нашли тело пропавшего во время рыбалки российского военного
Общество, 11:03
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В Казахстане нашли тело пропавшего во время рыбалки российского военного

Спасатели нашли тело одного из двух российских военнослужащих, пропавших во время рыбалки на озере Балхаш в Карагандинской области Казахстана. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Поиски второго пропавшего продолжаются. О пропаже двух солдат в 150 км от города Приозерска стало известно 11 ноября. По данным пресс-службы, россияне 1981 и 1985 годов рождения, служившие в войсковой части №03080 Приозерска, отправились на рыбалку на Балхаш и пропали.

В поисково-спасательной операции участвуют 14 работников департамента ЧС, пять местных жителей и 60 российских военнослужащих.

Теги: Россия , пропажа , Казахстан , российские военные
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