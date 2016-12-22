Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,53 58,99 EUR Нал. 69,34 68,71 USD Бирж. 59,29 +0,06 EUR Бирж. 69,04 -0,05 USD ЦБ. 59,28 +0,03 EUR ЦБ. 68,98 +0,19 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6287,00 +393,93 ММВБ 2185,05 +0,73% РТС 1161,05 +0,37% Brent 63,46 -0,22% DJIA 23422,21 -0,17% Nasdaq 6750,94 +0,01% FTSE 7456,64 +0,32%
В Москве столкнулись школьный автобус и скорая помощь
Лента новостей
Как заработать на современном искусстве, даже если вы не миллионер 11:19, РБК и Phillips В Ленинградской области в колодце нашли три трупа 11:17, Общество СМИ узнали о приеме в армию США людей с расстройствами психики в прошлом 11:08, Общество СМИ узнали о выставлении Гарета Бэйла на трансфер 11:07, Спорт В Казахстане нашли тело пропавшего во время рыбалки российского военного 11:03, Общество В Кремле выбрали дату большой пресс-конференции Путина 11:00, Политика В Москве столкнулись школьный автобус и скорая помощь 10:57, Общество Судья сообщила об отказе в «Роснефти» принимать повестку для Сечина 10:54, Общество Игорь Руденя: «Вопрос газификации — ключевой для развития региона» 10:42, Пресс-релизы «Почта России» рассказала о доставке судебной повестки Сечина 10:42, Общество Свидетелем по делу Улюкаева вызвали замминистра энергетики Текслера 10:17, Общество Фирма жены Чемезова поставит системы дистанционного управления для Lada 09:56, Бизнес «Система» потребовала рассмотреть дело по правилам первой инстанции 09:42, Бизнес Более 40% родителей узнали о диабете у ребенка после госпитализации 09:41, Общество Последствия крупного землетрясения на границе Ирака и Ирана. Фоторепортаж 09:33, Фотогалерея  Шестнадцатый день процесса по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция 09:31, Общество Сечин не получил повестку в суд по делу Улюкаева 09:25, Общество В Ростовской области при пожаре погибли три человека 09:16, Общество Жертвами землетрясения в Иране стали более 200 человек 09:07, Общество «Система» назвала в суде «фальшивкой» документ о мировой с «Роснефтью» 09:03, Бизнес Самолет экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажирки 08:52, Общество Медведев назвал санкции «методом конкурентной борьбы» 08:35, Политика Падение курса биткоина достигло почти 30% 08:20, Экономика В Венесуэле открыли бюст Владимиру Ленину 08:18, Общество Более 43% россиян сделали прививки против гриппа 08:04, Общество Состоятельные россияне активизировали перевод денег из банков в УК 08:00, Финансы В Бишкеке россиянин выпал из окна девятиэтажного здания 07:50, Общество В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6,5 07:33, Общество
В Москве столкнулись школьный автобус и скорая помощь
Общество, 10:57
0
В Москве столкнулись школьный автобус и скорая помощь

На западе Москвы столкнулись два микроавтобуса, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГИБДД по столице.

Столкновение микроавтобусов марки Mercedes и Ford произошло около 8:30 мск в районе ул. Малой Филевской, дом 28/1, уточнили в пресс-службе. «После столкновения Ford продолжил движение и совершил наезд на мачту городского освещения», — рассказал собеседник РБК.

«Интерфакс» со ссылкой на источник уточняет, что участниками ДТП стали микроавтобус со школьниками и машина скорой помощи. Издание Life на своей странице в Twitter опубликовало фотографию автомобилей после столкновения со скорой. «В Москве школьный автобус врезался в скорую, есть раненые», — пишет издание.

При аварии пострадали водитель и пассажир, которые находились в микроавтобусе Ford, рассказали РБК в ГИБДД. В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, ​никто из несовершеннолетних в ДТП не пострадал. На месте происшествия работает сотрудник ДПС, обстоятельства аварии выясняются. РБК направил запрос в департамент здравоохранения Москвы.

Накануне, 12 ноября, на юго-западе Москвы столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. ДТП произошло на улице Обручева, 31. По информации полиции, при столкновении с джипом маршрутка упала на бок, в результате чего пострадали восемь человек. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что пострадали девять человек, из которых двое детей.

Теги: Москва , ДТП , скорая помощь , автобус
Главное
В Кремле выбрали дату большой пресс-конференции Путина Политика
Материалы по теме
На юго-западе Москвы в результате ДТП перевернулась маршрутка Общество
При столкновении автобуса и фуры под Ярославлем пострадали 20 детей Общество
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло до 13 человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку