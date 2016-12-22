В Москве столкнулись школьный автобус и скорая помощь

На западе Москвы столкнулись два микроавтобуса, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГИБДД по столице.

Столкновение микроавтобусов марки Mercedes и Ford произошло около 8:30 мск в районе ул. Малой Филевской, дом 28/1, уточнили в пресс-службе. «После столкновения Ford продолжил движение и совершил наезд на мачту городского освещения», — рассказал собеседник РБК.

«Интерфакс» со ссылкой на источник уточняет, что участниками ДТП стали микроавтобус со школьниками и машина скорой помощи. Издание Life на своей странице в Twitter опубликовало фотографию автомобилей после столкновения со скорой. «В Москве школьный автобус врезался в скорую, есть раненые», — пишет издание.

При аварии пострадали водитель и пассажир, которые находились в микроавтобусе Ford, рассказали РБК в ГИБДД. В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, ​никто из несовершеннолетних в ДТП не пострадал. На месте происшествия работает сотрудник ДПС, обстоятельства аварии выясняются. РБК направил запрос в департамент здравоохранения Москвы.

Накануне, 12 ноября, на юго-западе Москвы столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. ДТП произошло на улице Обручева, 31. По информации полиции, при столкновении с джипом маршрутка упала на бок, в результате чего пострадали восемь человек. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что пострадали девять человек, из которых двое детей.