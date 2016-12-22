Жертвами землетрясения в Иране стали более 200 человек

По меньшей мере 211 человек погибли во время землетрясения на границе между Ираном и Ираком. Об этом сообщает иранский телеканал PressTV со ссылкой на судебно-медицинскую службу западной провинции Керманшах.
Большинство из погибших являются жителями Ирана. В ходе стихийного бедствия также пострадали по меньшей мере 1568 человек. По словам и.о. губернатора провинции Сулеймания Омара Ахмада, в иракском городе Дарбандихан погибли по меньшей мере четыре человека. По данным источников Reuters в Министерстве здравоохранения Ирака, пострадали по меньшей мере 50 человек.
В результате землетрясения в западных районах Ирана люди лишились электричества, также подземные толчки привели к разрушениям домов и зданий. В провинции Керманшах в настоящий момент работают 737 спасателей. РБК направил запрос в посольство России в Исламской Республике Иран.
Землетрясение произошло вечером 12 ноября в 103 км от иракского города Сулеймания. Очаг подземных толчков находился на глубине около 34 км.