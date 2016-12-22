Самолет экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажирки

Boeing авиакомпании «Сибирь», летевший рейсом Улан-Удэ — Москва, экстренно сел в международном аэропорту Казани из-за ухудшения самочувствия пассажирки. Об этом сообщает ТАСС.

Лайнер приземлился в столице Татарстана в 22:37 мск. На борту самолета находились 132 пассажира и четыре члена экипажа. По данным ГУ МЧС по Татарстану, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели пассажирку и затем доставили ее в республиканскую клиническую больницу. Борт продолжил полет в 00:03 мск.

В начале августа в Казани экстренно сел самолет CRJ-200. Об этом РБК сообщали в пресс-службе казанского аэропорта. Борт следовал рейсом Бугульма — Домодедово и совершил вынужденную посадку по техническим причинам. На борту самолета находились 42 пассажира, никто из них не пострадал.