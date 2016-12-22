В Венесуэле открыли бюст Владимиру Ленину

В центре столицы Венесуэлы Каракасе открыли бюст Владимиру Ленину. Об этом сообщает телеканал VTV.

Памятник расположен на проспекте Боливара. На церемонии открытия присутствовал президент Национального исторического центра Венесуэлы Педро Кальцадилла. За открытием по видеосвязи наблюдал и венесуэльский лидер Николас Мадуро. Кальцадилла отметил, что идея открытия бюста принадлежала специальной президентской комиссии, созданной к столетию Октябрьской революции.

«Теперь Ленин будет стоять рядом с Фарабундо Марти [сальвадорский революционер], Аугусто Сандино [никарагуанский политик], с Хо Ши Мином, Эмилиано Сапатой [лидер Мексиканской революции], Мануэлой Саэнс [латиноамериканская революционерка], Хосе Артигасом [Ла-платский политик]», — заявил Кальцадилла на церемонии открытия.

Также на ней присутствовали глава специальной президентской комиссии Мария Леон, министр труда и социальной защиты Нестор Овалес и замглавы Учредительного собрания Венесуэлы Дарио Вивас.