В Бишкеке россиянин выпал из окна девятиэтажного здания

Россиянин погиб в Бишкеке, выпав из окна девятиэтажного жилого дома. Об этом говорится в сообщении на сайте МЧС Киргизии.

Инцидент произошел 12 ноября в 17:25 по местному времени (20:25 мск) в Ленинском районе Бишкека. Гражданин России 1990 года рождения выпал из окна девятиэтажного здания на улице Чингиза Айтматова. По предварительным данным, россиянин упал вниз на крышу магазина.

Имя и фамилия гражданина России не указываются. Тело погибшего передали сотрудникам милиции. Квартира, из окна которой выпал россиянин, была закрыта, поэтому милиционерам пришлось вскрыть входную дверь. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели гражданина России.