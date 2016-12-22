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В Бишкеке россиянин выпал из окна девятиэтажного здания
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В Бишкеке россиянин выпал из окна девятиэтажного здания
Общество, 07:50
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В Бишкеке россиянин выпал из окна девятиэтажного здания

Россиянин погиб в Бишкеке, выпав из окна девятиэтажного жилого дома. Об этом говорится в сообщении на сайте МЧС Киргизии.

Инцидент произошел 12 ноября в 17:25 по местному времени (20:25 мск) в Ленинском районе Бишкека. Гражданин России 1990 года рождения выпал из окна девятиэтажного здания на улице Чингиза Айтматова. По предварительным данным, россиянин упал вниз на крышу магазина.

Имя и фамилия гражданина России не указываются. Тело погибшего передали сотрудникам милиции. Квартира, из окна которой выпал россиянин, была закрыта, поэтому милиционерам пришлось вскрыть входную дверь. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели гражданина России.

Теги: россиянин , смерть , Киргизия , Бишкек
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