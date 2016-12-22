В Коста-Рике произошло землетрясения магнитудой 6,5

В Коста-Рике произошло сильное землетрясения магнитудой 6,5. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Как отмечает агентство, эпицентр подземных толчков находится на побережье Тихого океана в 69 км от столицы республики Сан-Хосе. Эпицентр землетрясения находился на глубине 20 км.

В воскресенье, 12 ноября, около границы Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр находился в 103 км от иракского города Сулеймания. По данным иранской службы гражданской обороны, жертвами землетрясения стали 141 человек, по меньшей мере 1 тыс. человек пострадали. Поисково-спасательные работы в Иране продолжаются. По данным иракских властей, в результате удара стихии в городе Сулеймания погибли четыре человека. Такую же цифру назвали представители Минздрава Иракского Курдистана. В иракском Минздраве рассказали об одном погибшем и 50 пострадавших.