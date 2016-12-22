Число жертв землетрясения в Иране достигло более 140 человек

В Иране число жертв землетрясения увеличилось до 141 одного человека. Об этом сообщили в местной службе гражданской обороны, передает агентство FARS. Ранее сообщалось о 100 погибших.



В результате удара стихии пострадали по меньшей мере 1 тыс. человек. В поисково-спасательной операции в провинции Керманшах на западе страны принимают участие 737 человек.



Эпицентр землетрясения, которое произошло в воскресенье, 12 ноября, был расположен в 103 км от иракского города Сулеймания, находящегося около государственный границы между Ираном и Ираком. Магнитуда толчков, по оценкам сейсмологов, составила 7,3.

В Ираке исполняющий обязанности губернатора провинции Сулеймания Омар Ахмад заявил, что в городе Дарбандихан жертвами землетрясения стали четыре человека. Агентству Reuters неназванные представители иракского Министерства здравоохранения сообщили, что погиб один человек и 50 получили ранения. В Минздраве Иракского Курдистана рассказали агентству о четырех погибших.