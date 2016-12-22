В Замбии слон убил двух туристов

В столице Замбии Ливингстон бродячий слон убил двух туристов. Об этом сообщил представитель местной полиции, передает агентство Anadolu.



По его словам, слон убил 55-летнуюю женщину из Бельгии и 64-летнего мужчину из Нидерландов, когда они подошли к поближе, чтобы сфотографировать животное. Как отмечает Zambian Observer, женщина приблизилась слишком близко к слону, что его разозлило. Он стал топтать ее. Другой турист хотел помочь женщине, но был также затоптан животным.

По данным местного Департамента дикой природы, в результате нападения диких животных в Замбии ежегодно погибают сотни людей. Туристы также не защищены от атаки представителей местной фауны.