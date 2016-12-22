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Кандидат от партии «Яблоко» победил на выборах главы псковского района
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Кандидат от партии «Яблоко» победил на выборах главы псковского района
Политика, 03:17
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Кандидат от партии «Яблоко» победил на выборах главы псковского района

Кандидат от партии «Яблоко» Юрий Павлов победил на выборах главы Гдовского района Псковской области. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии, передает ТАСС. Выборы проходили 12 ноября.

По словам собеседника агентства, за Павлова проголосовали 54% избирателей. Его соперник от партии «Единая Россия» Николай Капитонов получил 41% голосов, рассказал он. В Избирательной комиссии Псковской области отметили, что явка составила 43,26%.

Как сообщает «Псковское агентство информации», выдвинутый кандидат от партии ЛДПР фельдшер Жанна Романчук получила 1,72%, голосов, представитель партии «Коммунисты России» Дмитрий Иванов — 1,35%. За Игоря Романова от «Партии Роста» проголосовали 0,9% избирателей.

Председатель областной избирательной комиссии Николай Цветков рассказал ТАСС, что Павлов стал вторым представителем «Яблока», который возглавил муниципалитет в Псковской области. Так, в сентябре 2017 года кандидат от этой партии Виталий Аршинов занял пост главы Плюсского района.

Как сообщается на сайте «Голос псковского Яблока», Павлов является выпускником агрономического факультета Великолукского сельскохозяйственного института по специальности «агрономия». С 2001 по 2005 годы он занимал должность главы администрации Гдовской области. С 2005 года по настоящее время он является главой администрации городского поселения «Гдов» и исполняет свои полномочия третий срок.

Теги: «Яблоко» , Псковская область , Выборы
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