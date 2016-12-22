Власти сообщили о жертвах в результате землетрясения в Ираке
Общество, 23:34
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Власти сообщили о жертвах в результате землетрясения в Ираке
В результате землетрясения в Ираке погиб один человек, 50 получили ранения. Об этом сообщили представители иракского Минздрава и местных властей, передает Reuters.
Представитель Минздрава в Иракском Курдистане рассказал агентству о четырех погибших.
В Иране жертвами землетрясения стали шесть человек, пострадали 14, сообщает государственная телерадиокомпания «Голос Исламской республики Иран». По ее данным, подземные толчки ощущались шесть раз в провинции Керманшах на западе страны. Кроме того, этот регион был обесточен. Также есть раненые в городе Урмия, 14 человек пострадали в городе Суза. Телерадиокомпания также сообщает о 14 пострадавших в Исламабаде. По данным СМИ, поступают сообщения о разрушениях.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Ираке в воскресенье, 12 ноября, в 103 км от города Сулеймания, который находится около иранской границы. По данным американской геологической службы, очаг землетрясения находился на глубине около 34 км. Иракские сейсмологи сообщали, что толчки ощущались, в том числе и в Багдаде.