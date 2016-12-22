Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,51 59,09 EUR Нал. 69,34 68,78 USD Бирж. 59,22 -0,07 EUR Бирж. 69,08 +0,03 USD ЦБ. 59,28 +0,03 EUR ЦБ. 68,98 +0,19 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6232,71 -122,42 ММВБ 2169,26 -0,66% РТС 1156,74 -0,40% Brent 63,60 -0,33% DJIA 23422,21 -0,17% Nasdaq 6750,94 +0,01% FTSE 7432,99 -0,68%
В Москве прошло прощание с Михаилом Задорновым
Лента новостей
В Москве прошло прощание с Михаилом Задорновым 18:27, Общество Анкара объяснила необходимость закупки С-400 у России 17:34, Политика Вьетнамский синдром: почему Трамп и Путин встретились только «в кулуарах» 17:26, Мнение Саакашвили призвал создать у Рады «лагерь методов демократической борьбы» 17:18, Политика Российские хоккеисты закончили разгромом первый этап Евротура 17:03, Спорт Чемезов заявил о желании ОАЭ участвовать в проекте МС-21 16:53, Общество «Интернет вещей»: считаем, в чем его выгода 16:43, SAP и РБК На юго-западе Москвы в результате ДТП перевернулась маршрутка 16:21, Общество В Казахстане во время рыбалки утонул российский военный 15:57, Общество В Москве умер экс-балетмейстер Большого театра Власов 15:51, Общество Как заработать на современном искусстве, даже если вы не миллионер 15:50, РБК и Phillips ЦБ сообщил об отказе банков от ужесточения условий выдачи кредитов 15:33, Финансы В МВД объяснили долгий выход со стадиона «Лужники» 15:28, Общество В Кремле заявили о коммерческом характере отношений Манафорта и Дерипаски 15:09, Политика Лидер сборной Испании по футболу пропустит матч против России 15:06, Спорт СМИ сообщили о гибели десяти человек при авиаударе коалиции в Сирии 14:57, Политика Власти рассказали о мародерах на руинах обрушившегося дома в Ижевске 14:26, Общество Вековые традиции: как Zippo завоевала потребителя навсегда 14:23, РБК и Промсвязьбанк Alibaba сообщила о рекордных продажах в День холостяков 14:13, Бизнес Кремль объяснил срыв встречи Путина и Трампа отсутствием «гибкости» у США 14:01, Политика В Совфеде ответили на обвинение в «перекрашивании» солдат в миротворцев 13:55, Политика Краткая история портрета: как рассказать о себе потомкам 13:46, РБК и Huawei На Дальнем Востоке построят филиал лагеря «Артек» 13:22, Общество Лионель Месси не сыграет с Нигерией в Краснодаре 13:02, Спорт Прощание с Михаилом Задорновым в Москве пройдет в закрытом режиме 12:48, Общество В японском порту нашли тело российского моряка 12:26, Общество Власти дадут жителям обрушившегося в Ижевске дома новые квартиры 12:20, Общество Давка на входе и выходе, рекорд и Месси: в Москве открылись «Лужники» 12:00, Спорт 
В Москве прошло прощание с Михаилом Задорновым
Общество, 18:27
0
В Москве прошло прощание с Михаилом Задорновым

В Москве завершилось прощание с писателем-сатириком Михаилом Задорновым, ​который скончался 9 ноября на 70-м году жизни, об этом сообщает «РИА Новости».

Прощание проходило в ритуальном зале морга клинической больницы «Медси». Церемония состоялась в закрытом режиме. Как сообщал РБК представитель службы безопасности, таким было желание «самого Михаила Николаевича и его родных».

По данным агентства, к зданию клиники пришли около сотни поклонников.

Памяти сатирика Михаила Задорнова. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Михаила Задорнова согласно его воле похоронят в Латвии, где он родился. Дата похорон будет сообщена позднее.

Задорнов страдал от онкологического заболевания. Осенью прошлого года он сообщил о предстоящей длительной химиотерапии.

​Михаил Задорнов родился в Юрмале 21 июля 1948 года. Он поступил в Рижский политехнический институт, а затем перевелся в Московский авиационный институт (МАИ). Задорнов дебютировал на телевидении в 1982 году с монологом «Письмо студента-первокурсника родителям». За свою жизнь писатель-сатирик написал более 40 книг, получил премии «Золотой теленок», «Овация».

Теги: Москва , Михаил Задорнов , прощание с Михаилом Задорновым
Главное
ИГ выбила сирийскую армию из Абу-Кемаля Политика
Материалы по теме
Прощание с Михаилом Задорновым в Москве пройдет в закрытом режиме Общество
Медведев назвал Задорнова «мастером острого слова» Общество
Сатирика Михаила Задорнова похоронят в Латвии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку