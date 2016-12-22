В Москве прошло прощание с Михаилом Задорновым

В Москве завершилось прощание с писателем-сатириком Михаилом Задорновым, ​который скончался 9 ноября на 70-м году жизни, об этом сообщает «РИА Новости».

Прощание проходило в ритуальном зале морга клинической больницы «Медси». Церемония состоялась в закрытом режиме. Как сообщал РБК представитель службы безопасности, таким было желание «самого Михаила Николаевича и его родных».

По данным агентства, к зданию клиники пришли около сотни поклонников.

Михаила Задорнова согласно его воле похоронят в Латвии, где он родился. Дата похорон будет сообщена позднее.



Задорнов страдал от онкологического заболевания. Осенью прошлого года он сообщил о предстоящей длительной химиотерапии.

​Михаил Задорнов родился в Юрмале 21 июля 1948 года. Он поступил в Рижский политехнический институт, а затем перевелся в Московский авиационный институт (МАИ). Задорнов дебютировал на телевидении в 1982 году с монологом «Письмо студента-первокурсника родителям». За свою жизнь писатель-сатирик написал более 40 книг, получил премии «Золотой теленок», «Овация».