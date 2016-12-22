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Чемезов заявил о желании ОАЭ участвовать в проекте МС-21
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Чемезов заявил о желании ОАЭ участвовать в проекте МС-21
Общество, 16:53
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Чемезов заявил о желании ОАЭ участвовать в проекте МС-21

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в кулуарах выставки Dubai Airshow заявил об интересе ОАЭ к созданию совместного с Россией пассажирского самолета на базе МС-21-400.

По словам Чемезова, он общался с наследным принцем ОАЭ как по созданию пассажирского самолета, так и по проекту большого транспортного самолета. «Пожеланий у них очень много», — цитирует главу «Ростеха» агентство ТАСС.

Чемезов отметил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа для совместного создания самолета на базе МС-21-400.

Интерес ОАЭ проявили также и к космодрому Байконур. Как заявил ТАСС вице-премьер Дмитрий Рогозин, в ближайшее время продолжатся переговоры касательно возможности использования Байконура Россией, Казахстаном и ОАЭ.

«Для нас ОАЭ — страна, конечно, непростая, мы развиваем с ними отношения, а также с Саудовской Аравией. До сих пор здесь была монополия американцев, но мы «раскупорили» эту ситуацию», — объяснил Рогозин.
Теги: Байконур , Дмитрий Рогозин
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