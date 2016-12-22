На юго-западе Москвы в результате ДТП перевернулась маршрутка
Общество, 16:21
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На юго-западе Москвы в результате ДТП перевернулась маршрутка
На юго-западе Москвы маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.
Авария произошла на улице Обручева, 31. По данным полиции, в результате столкновения с джипом маршрутка упала на бок. «Восемь человек в результате ДТП получили травмы», — сообщили в пресс-службе. Пострадавших госпитализировали.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пострадали девять человек, из них двое детей.