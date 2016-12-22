В Москве умер экс-балетмейстер Большого театра Власов
Общество, 15:51
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В Москве умер экс-балетмейстер Большого театра Власов
Станислав Власов. 1992 год
Российский балетмейстер и бывший солист Большого театра Станислав Власов скончался в Москве на 85-м году жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе театра.
Артиста 7 ноября доставили в Москву, в реанимацию больницы Первого медицинского университета имени Сеченова.
Как сообщает ТАСС, ранее на Кипре он пережил инфаркт и проходил лечение сперва по страховке, затем за свой счет. В связи с материальными трудностями Власова пришлось госпитализировать в Россию.
Бывший ведущий артист балета Власов родился в 1933 году в Москве. С 1951 по 1971 год выступал в Большом театре. Был партнером по танцу Марины Кондратьевой, Людмилы Власовой и Екатерины Максимовой.