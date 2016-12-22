В Колумбии при падении автобуса в пропасть погибли три человека
Общество, 05:18
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В Колумбии при падении автобуса в пропасть погибли три человека
В Венесуэле туристический автобус, следовавший из столицы страны Боготы в город Виллавинченсио упал в пропасть, погибли три человека. Об этом сообщает радио RCN
Радио передает, что автобус сорвался в пропасть с высоты 150 метров. Трое пассажиров погибли, не менее 13 пострадали. Раненых доставили в больницу.
Как сообщили в полиции, все погибшие были членами одной семьи.
Предварительной причиной трагедии названа техническая неисправность автобуса. Движение по одной из полос в районе происшествия было перекрыто. На месте трагедии работают полицейские и пожарные.
Как сообщает газета El Espectador, всего в автобусе на момент аварии находилось 23 человека.