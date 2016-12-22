В Аргентине авиалайнер столкнулся с дроном

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Aerolineas Argentinas столкнулся с квадрокоптером при заходе на посадку в аэропорту Буэнос-Айреса, заявили в пресс-службе авиаперевозчика. Об этом сообщает La Nacion.

«Aerolineas Argentinas сообщает, что с рейсом AR1865, направлявшимся из Трелью, произошел инцидент, когда во время захода на посадку в него врезался дрон» — передает издание сообщение авиакомппании.

Как рассказали в авиаперевозчике, самолет получил незначительные повреждения. Командир воздушного судна объяснил, что дрон врезался в нос самолета. «Если бы он [беспилотник] врезался в двигатель, мы бы потеряли его», — отметил пилот.

Капитан воздушного судна добавил, что квадрокоптер выведен из строя. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Совет по расследованию авиационных происшествий гражданской авиации (JIAAC) и Национальное управление гражданской авиации (ANAC) ищут человека, управлявшего дроном. В Аргентине использование подобных аппаратов близ аэропортов, как и во многих странах, запрещено.

В парке японского города Окаги во время фестиваля робототехники 8 ноября беспилотник потерял управление и врезался в толпу. В результате инцидента пострадали шесть человек. Возраст пострадавших — от пять до 48 лет. Всего на фестивале собралось около 600 человек. Как заявили в полиции, управлявший дроном 37-летний мужчина получил соответствующее разрешение от Министерства транспорта.



