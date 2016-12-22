На Сахалине циклон оставил без света шесть населенных пунктов

Из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с на Сахалине произошли массовые отключения электричества в шести населенных пунктах, включая Южно-Сахалинск. Об этом говорится в пресс-релизе Минэнерго, который есть у РБК.
Как заявили в ведомстве, без света остались шесть населенных пунктов Макаровского района (около 3,3 тыс. человек) и часть жителей Южно-Сахалинска. Экстренные службы ведут восстановительные работы и организуют временное электроснабжение социально значимых объектов. В ликвидации последствий отключений участвуют шесть восстановительных бригад в составе 24 человек и шести единиц спецтехники.
Как отмечается в сообщении Минэнерго, ситуация находится на особом контроле у заместителя Министра энергетики Российской Федерации, заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрея Черезова.
Агентство «Интерфакс» сообщает со ссылкой на пресс-службу «Сахалинэнерго», что частично лишены электричества также города Макаров, Холмск, Долинск, Томари, села Поречье Углегорского района и Сокол Долинского района.
Ранее сообщалось, что 4 ноября в Сибири из-за ураганных ветров и повреждений электросетей произошли массовые отключения электричества. Без света осталось не менее 115 тыс. человек. Ураганы прошли по Красноярскому краю, Хакасии и Кемеровской области.