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Главред «МК» рассказал о разговоре с Ноткиным за два дня до его смерти
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Главред «МК» рассказал о разговоре с Ноткиным за два дня до его смерти
Общество, 11 ноя, 23:30
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Главред «МК» рассказал о разговоре с Ноткиным за два дня до его смерти

Телеведущий Борис Ноткин долгое время страдал от онкологического заболевания, подтвердил главный редактор газеты «Московский комсомолец» («МК») Павел Гусев. Об этом сообщает «РИА Новости»

Как рассказал Гусев, он разговаривал с Ноткиным за два дня до смерти. По его словам, телеведущий «был в абсолютно нормальном состоянии», хотя ощущалась какая-то отрешенность..., подавленность». Главред «МК» ответил утвердительно на вопрос, страдал ли Ноткин от онкологического заболевания. «Он давно болел», — заключил Гусев.

О самоубийстве телеведущего Бориса Ноткина сообщило агентство «Интерфакс» 11 ноября со ссылкой на источник. Тело журналиста нашли в доме в Одинцовском районе Подмосковья. Как рассказали агентству, Ноткин страдал от неоперабельного рака 4-й стадии. Как сообщил РБК источник на телеканале, Ноткин покончил жизнь самоубийством

Позже смерть телеведущего подтвердили в сообщении на сайте телеканала «ТВ Центр», где работал Ноткин.

Борис Ноткин работал на московском телевидении с конца 1980-х годов. Он вел программы «Добрый вечер, Москва», «Лицом к городу», «Приглашает Борис Ноткин». В 2007 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие отечественного телевидения.

 

Теги: смерть , Борис Ноткин
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