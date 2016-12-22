Латвийские военные сообщили о российских истребителях около своих границ
Политика, 20:52
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Латвийские военные сообщили о российских истребителях около своих границ
Около границы Латвии были замечены два российских самолета Су-27. Об этом сообщили в Twitter Национальные вооруженные сил страны.
Как отмечается в сообщении, самолеты, которые патрулировали небо над нейтральными водами Балтийского моря, заметили около морской границы страны два истребителя Су-27 Вооруженных сил России.
В октябре латвийские военные сообщили, что около границ Латвии были замечены корабль и подводная лодка Военно-морского флота России. По данным Национальных вооруженных сил, российские корабли 22 октября находились в 15 морских милях (27 км) от территориальных вод Латвии. Латвийские военные зафиксировали приближение корабля класса Parchim и подводную лодку класса Kilo, которые принадлежали ВМФ России.