В штабе Собчак назвали освиставших на митинге телеведущую «провокаторами»

На митинге в защиту Европейского университета в Санкт-Петербурге телеведущую Ксению Собчак освистали провокаторы. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь кампании телеведущей Ксения Чудинова.

«Я была внутри этого митинга. Это были какие-то чудовищные провокаторы. Кто конкретно это был — я не знаю, но люди, которые пришли на митинг, были в негодовании», — сказала она.

По словам Чудиновой, на митинге были выкрики, однако никто ничем не кидался. «Потом я разговаривала с преподавателями и студентами Европейского университета, которые не могли поверить, что подобное возможно», — отметила пресс-секретарь кампании телеведущей.

В субботу, 11 ноября, в Петербурге состоялся митинг в защиту Европейского университета. На нем выступала Ксения Собчак, которая ранее объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента.

Когда ее позвал на сцену организатор мероприятия, участники митинга освистали телеведущую и кричали «Позор». Собчак, в свою очередь, не обратила на них внимания и продолжила свое выступление. По данным «Фонтанки», среди освиставших телеведущую были активисты движения «Весна» и представители Объединенной коммунистической партии.