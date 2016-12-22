За рулем задержанного за стрельбу каршерингового Mercedes был подросток

За рулем Mercedes, из которого была открыта стрельба в центре Москвы, был подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве, передает «РИА Новости».



В ведомстве отметили, что машиной управлял 17-летний мальчик. Кроме того, в салоне автомобиля вместе с ним были еще три подростка, один 2002 года рождения и два 2001-го. В машине полицейские также нашли автомат АКС-74У и три пневматических пистолета.

Подростки были доставлены в ОМВД. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УР РФ (хулиганство).

Неизвестные из машины Mercedes произвели несколько выстрелов в пятницу, 10 ноября, на улице 1812 года, а затем скрылись. Для задержания машины в столице был объявлен план «Перехват». Mercedes был остановлен сотрудниками правоохранительных органов около гостиницы «Украина».

Источник РБК в столичном управлении МВД рассказал, что была задержана машина Mercedes с номерами M424XK777. В YouDrive сообщили РБК, что автомобиль с такими номерами принадлежит каршеринговому сервису. В лизинговой компании ООО «Лизплан Рус» добавили, что Mercedes был сдан в мае в долгосрочную аренду компании-​партнеру.