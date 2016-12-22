Ксению Собчак освистали на митинге в Петербурге

Телеведущую Ксению Собчак, которая объявила о намерении баллотироваться в президенты, освистали на митинге в Петербурге в защиту Европейского университета. Об этом сообщает «РИА Новости».



Согласованный с властями митинг проходил на площади Ленина. Ведущий мероприятия попросил подняться на сцену Ксению Собчак, которую он представил дочерью одного из основателей Европейского университета Анатолия Собчака. После этого участники акции освистали телеведущую и стали кричать «Позор!».

Собчак не обратила на них внимания и продолжила выступление. Она назвала «позором» отзыв лицензии у Европейского университета. Телеведущая подчеркнула, что университет «учит людей думать, размышлять, учит их быть свободными, учит их высказывать свое мнение, а не обращать внимание вот на эти вот крики». Собчак подчеркнула, что каждый может высказать свое мнение. «Это то, чему учит в том числе Европейский университет», — сказала она.

Участники митинга требуют «спасти науку и образование», в том числе вернуть здание и лицензию Европейскому университету, отменить слияние Российской государственной библиотеки в Москве и Российской национальной библиотеки в Петербурге и других высших учебных заведений.

«Фонтанка» сообщает, что на митинг пришли около 200 человек. По данным портала, среди освиставших Собчак были активисты движения «Весна» и представители Объединенной коммунистической партии.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти аннулировал лицензию Европейского университета в марте 2017 года. В июле 2016 года Виталий Милонов, который занимал тогда должность депутата петербургского заксобрания, пожаловался в Генпрокуратуру на университет. В своей жалобе он написал, что в здании вуза нет медпункта, внутри проходила незаконная перепланировка, а стипендии студентам выдают в конвертах в валюте. В Европейском университете назвали эти обвинения ложными.



По итогам проверок Рособрнадзор нашел в Европейском университете 120 нарушений. Хотя в вузе заявляли, что большинство из них были устранены, часть нарушений остала​сь. Руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова в разговоре с РБК сообщила, что Европейский университет сменил свой статус вуза на научно-исследовательский институт и будет ждать возвращения образовательной лицензии.