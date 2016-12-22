На Ямале объяснили покупку за счет бюджета унитаза за 8 млн руб.

Пресс-секретарь губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Наталья Хлопунова объяснила РБК покупку за счет бюджета унитаза за 8 млн руб. Ранее «Новая газета» сообщила о том, что для гостиничного комплекса «Ямальский» (также известного как «Нееловские дачи или «резиденция губернатора») по спецзаказу был изготовлен эксклюзивный унитаз.
«Ремонт сантехники проводился несколько лет назад в гостиничном комплексе, включал объемный перечень работ. «Ямальский» принимает гостей российского и международного уровней, является одним из лучших в Салехарде и должен отвечать требованиям удобств и безопасности подобного уровня отелей», — заявила Хлопунова.
По ее словам, губернатор ЯНАО не проживает в гостиничном комплексе. По ее словам, представленные в материале «Новой газеты» документы — «подлог». «Суммы и факты искажены. В судебном порядке это будет доказано на основании реальных документов», — уточнила Хлопунова. По ее словам, исполнители «фейковой кампании» против губернатора начали ее в начале 2017 года. Хлопунова оценила ее «в десятки млн руб.».По данным «Новой газеты», строительство гостиничного комплекса обошлось в 18,4 млн руб., деньги предоставил «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал», единственным учредителем которого является департамент по инновации и науке администрации ЯНАО.