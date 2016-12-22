Саудовская коалиция открыла два аэропорта Йемена

Коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией, проводящая военную операцию против повстанцев-хуситов, открыла два аэропорта в йеменских городах Аден и Сайвун. Об этом заявил министр транспорта Йемена Мурат аль-Халими, сообщает телеканал Al-Arabiya.

Он отметил, что аэропорт Адена находится под контролем правительственных войск Йемена. Министр добавил, что национальный авиаперевозчик Yemen Airways возобновит полеты с 12 ноября. Ранее коалиция также открыла морские порты в городах Аден и Эль-Мукалла.

Воздушные и морские порты Йемена были закрыты аравийской коалицией 6 ноября после того, как возле Эр-Рияда была сбита баллистическая ракета.

По данным коалиции, повстанцы-хуситы получали контрабандные ракеты от Ирана. Президент США Дональд Трамп обвинил Ирак в запуске ракеты по Эр-Рияду. По словам саудовских властей, снаряд должен был поразить столичный аэропорт. В ООН заявили, что блокада Йемена приведет к самому массовому голоду за последние десятилетия и приведет к миллионам жертв.

В Йемене с 2014 года идет война между повстанцами-хуситами и правительственной армией. Коалиция во главе с Саудовской Аравией ввела войска в Йемен в 2015 году и поддержала войска президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. В свою очередь, Иран поддерживает повстанцев-хуситов.