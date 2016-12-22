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Умер композитор Георгий Портнов
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Умер композитор Георгий Портнов
Общество, 13:15
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Умер композитор Георгий Портнов
Георгий Портнов (Фото: Юрий Белинский / ТАСС)

Заслуженный деятель искусств России, композитор Георгий Портнов умер на 90-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на сайте Союза композиторов Санкт-Петербурга.

«Уход Георгия Портнова — тяжелая потеря для нас. Он был выдающимся петербургским композитором и музыкально-общественным деятелем, личностью, с которой связана целая эпоха музыкальной жизни не только нашего города, но и всей страны», — заявил председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга Григорий Корчмар, передает ТАСС.

Прощание с Портновым состоится 13 ноября. Гражданская панихида пройдет в Доме композиторов Санкт-Петербурга, после этого Портнова похоронят на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Портнов в 1955 году окончил Ленинградскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. В течение 20 лет Портнов был главным музыкальным редактором Ленинградского радио. Работал в руководстве Кировского (Мариинского) театра, руководил музыкальной частью Пушкинского (Александринского) театра.

Он написал оперу «Король и Золушка», музыку к оперетте «Иосиф Швейк против Франца-Иосифа», балету «Дочь снегов». Его музыка звучала в таких фильмах, как «На войне как на войне», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Даурия», «Старые стены», «Трижды о любви».

 

Теги: Санкт-Петербург , смерть , композитор , Георгий Портнов
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