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Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни россиян до 72,6 лет
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Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни россиян до 72,6 лет
Общество, 12:04
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Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни россиян до 72,6 лет

Продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 лет. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики Росстата за 9 месяцев 2017 года, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

«Смертность населения снизилась на 2,8% и составила 12,6 случаев на 1 тыс. населения», — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой. За аналогичный период прошлого года смертность составила 12,9 на 1 тыс. населения. «Это означает, что в этом году умерло на 39,3 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметила она.

Скворцова пояснила, что такие результаты в текущем году достигнуты снижением смертности всех основных причин. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 4,1%, ​новообразований — на 3%, болезней органов дыхания — на 10,7%, туберкулеза — на 16,9%, болезней органов пищеварения — на 5,1%, случайных отравлений алкоголем — 19,3%, а также в результате ДТП — на 7,7%.

Кроме того, на протяжении 2017 года наблюдается «исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за 9 месяцев снизилась на 12% и составляет 5,3 на 1 000 родившихся живыми», добавила министр. «При этом более чем в большинстве регионов этот показатель уже ниже 5,0, что соответствует лучшим мировым результатам», — подчеркнула она.

В середине сентября Вероника Скворцова сообщила, что средняя продолжительность жизни российских граждан впервые достигла своего исторического максимума, увеличившись более чем на полгода, — 72,5 года.

В Минздраве уточнили, что продолжительность жизни мужчин увеличилась более чем на один год — с 66,5 до 67,5 года, а продолжительно жизни у женщин составила 77,4 года.

Теги: Вероника Скворцова , продолжительность жизни
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