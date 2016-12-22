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«Голос Америки» ответил на возможный запрет работы в России
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«Голос Америки» ответил на возможный запрет работы в России
Политика, 11:31
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«Голос Америки» ответил на возможный запрет работы в России

Директор радиокомпании «Голос Америки» Аманда Беннетт прокомментировала возможный запрет работы в России. Об этом говорится в заявлении радиокомпании, поступившем в РБК.

«Голос Америки» является независимым источником новостей, который по закону обязан быть точным, объективным и всесторонним. Мы не будет рассуждать о каких-либо шагах, которые могут предпринять иностранные правительства в отношении нашей журналистской работы. Мы по-прежнему привержены нашей миссии по обеспечению независимой и достоверной информацией нашей глобальной аудитории», — заявила Беннетт.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров допустил запрет работы в России нескольких американских СМИ. По его словам, это будут ответные меры на требование Вашингтона зарегистрироваться российскому телеканалу RT в США как иностранному агенту. «Поправки [в российский закон об иностранных агентах] будут содержать полномочия по ведению самых разнообразных санкций в отношении американских СМИ», — заявил Жаров.

По словам главы ведомства, ограничения будут разнообразными, «начиная от маркировки их продукции, как иностранный агент, и заканчивая приостановкой или прекращением деятельности [в России]». Эти меры также будут действовать против иностранных СМИ, которые не зарегистрированы в России в качестве средств массовой информации.

Спикер Госдумы 10 ноября Вячеслав Володин поручил думским комитетам проработать возможные «зеркальные меры» против американских СМИ в ответ на ситуацию вокруг RT. Вице-спикур Думы Петр Толстой сообщил РБК, что меры по ограничению коснутся не только американских СМИ, но и других зарубежных средств массовой информации. Также глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что в число иностранных агентов могут войти «иностранные соцсети».

Минюст США обязал RT зарегистрироваться как иностранного агента в сентябре. В ответ российский минюст заявил, что американские СМИ в России также могут причислить к иноагентам. В середине октября Совет Федерации внес в список потенциально нежелательных СМИ «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN. Главный редактор RT Маргарита Симоньян 9 ноября заявила, что телеканал «подчинится» требованиям Минюста США и зарегистрируется в качестве иностранного агента.
Теги: Россия , США , СМИ , Роскомнадзор , иноагенты , «Голос Америки»
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