«Голос Америки» ответил на возможный запрет работы в России

Директор радиокомпании «Голос Америки» Аманда Беннетт прокомментировала возможный запрет работы в России. Об этом говорится в заявлении радиокомпании, поступившем в РБК.

«Голос Америки» является независимым источником новостей, который по закону обязан быть точным, объективным и всесторонним. Мы не будет рассуждать о каких-либо шагах, которые могут предпринять иностранные правительства в отношении нашей журналистской работы. Мы по-прежнему привержены нашей миссии по обеспечению независимой и достоверной информацией нашей глобальной аудитории», — заявила Беннетт.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров допустил запрет работы в России нескольких американских СМИ. По его словам, это будут ответные меры на требование Вашингтона зарегистрироваться российскому телеканалу RT в США как иностранному агенту. «Поправки [в российский закон об иностранных агентах] будут содержать полномочия по ведению самых разнообразных санкций в отношении американских СМИ», — заявил Жаров.

По словам главы ведомства, ограничения будут разнообразными, «начиная от маркировки их продукции, как иностранный агент, и заканчивая приостановкой или прекращением деятельности [в России]». Эти меры также будут действовать против иностранных СМИ, которые не зарегистрированы в России в качестве средств массовой информации.



Спикер Госдумы 10 ноября Вячеслав Володин поручил думским комитетам проработать возможные «зеркальные меры» против американских СМИ в ответ на ситуацию вокруг RT. Вице-спикур Думы Петр Толстой сообщил РБК, что меры по ограничению коснутся не только американских СМИ, но и других зарубежных средств массовой информации. Также глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что в число иностранных агентов могут войти «иностранные соцсети».