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Бастрыкин взял на контроль проверку после коммунальной аварии в Улан-Удэ
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Бастрыкин взял на контроль проверку после коммунальной аварии в Улан-Удэ
Общество, 10:42
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Бастрыкин взял на контроль проверку после коммунальной аварии в Улан-Удэ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль проведение проверки после коммунальной аварии в Улан-Удэ. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 9 ноября на канализационном коллекторе, в результате чего без воды остались около 100 тыс. жителей Улан-Удэ. По данным зампреда правительства Бурятии по чрезвычайным ситуациям Петра Мордовского, воды лишились 75 многоквартирных домов, 810 неблагоустроенных и 45 объектов социальной сферы, включая 14 детских садов.

После аварии четыре детских сада и 12 школ были закрыты. Также теплоснабжения лишились 25 тыс. городских жителей, так как в зону отключения попали четыре централизованных тепловых пункта.

В настоящий момент водоснабжение все еще не восстановлено. В администрации города сообщали, что подача воды будет возобновлена до 13:00 по местному времени (8:00 мск).

В региональном МЧС сообщали РБК, что ремонтники проложат обводной трубопровод диаметром 900 мм и протяженностью 66 м., чтобы обеспечить горожан водой. На месте аварии работают восемь восстановительных бригад.

По данным ведомства, в городе действуют 24 пункта раздачи воды, еще 30 единиц техники занимаются развозом воды.

Теги: авария , СКР , Улан-Удэ , Александр Бастрыкин , Бурятия
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